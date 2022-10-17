Власти Сумской области заявили об ударе по критической инфраструктуре
Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по критической инфраструктуре.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление.
«Роменский район... Удар по объектам критической инфраструктуры после 05:00», — отметил он.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице.
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