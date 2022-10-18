Всемирный банк перевёл предоставленные Белоруссии займы в статус необслуживаемых

Всемирный банк объявил о переводе всех предоставленных Белоруссии займов в статус необслуживаемых по причине просроченных платежей на $68,4 млн.

«С сегодняшнего дня Всемирный банк перевёл все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Белоруссии или гарантированные ею, в статус необслуживаемых», — цитирует РИА Новости заявление.

Отмечается, что просроченные платежи по состоянию на 14 октября оценены в сумму $68,43 млн.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.