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Всемирный банк перевёл предоставленные Белоруссии займы в статус необслуживаемых

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Всемирный банк объявил о переводе всех предоставленных Белоруссии займов в статус необслуживаемых по причине просроченных платежей на $68,4 млн.

«С сегодняшнего дня Всемирный банк перевёл все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Белоруссии или гарантированные ею, в статус необслуживаемых», — цитирует РИА Новости заявление.

Отмечается, что просроченные платежи по состоянию на 14 октября оценены в сумму $68,43 млн.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.

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