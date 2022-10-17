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МО Белоруссии: конфликт на Украине может стать глобальным из-за поставок оружия Киеву

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Североатлантический альянс может превратить украинский конфликт из регионального в глобальный, продолжая поставки вооружения Киеву. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
МО Белоруссии: конфликт на Украине может стать глобальным из-за поставок оружия Киеву
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Ревенко указал на практические действия НАТО по расширению конфликта на Украине путём увеличения поставок оружия и военной техники.

Он также отметил новый уровень геополитического противоборства России и коллективного Запада, который «отражается на всей протяжённости границ Белоруссии».

«Открыто звучит и тиражируется воинственная риторика официальных лиц и провластных аналитиков ряда зарубежных государств, в том числе и наших соседей», — добавил Ревенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ, а также о том, что государствам-членам надо быть к ним готовыми.

До этого в КГБ Белоруссии заявили о подготовке Киевом боевиков для захвата райцентра в стране.

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