МО Белоруссии: конфликт на Украине может стать глобальным из-за поставок оружия Киеву

Североатлантический альянс может превратить украинский конфликт из регионального в глобальный, продолжая поставки вооружения Киеву. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Ревенко указал на практические действия НАТО по расширению конфликта на Украине путём увеличения поставок оружия и военной техники.

Он также отметил новый уровень геополитического противоборства России и коллективного Запада, который «отражается на всей протяжённости границ Белоруссии».

«Открыто звучит и тиражируется воинственная риторика официальных лиц и провластных аналитиков ряда зарубежных государств, в том числе и наших соседей», — добавил Ревенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ, а также о том, что государствам-членам надо быть к ним готовыми.

До этого в КГБ Белоруссии заявили о подготовке Киевом боевиков для захвата райцентра в стране.