МО Белоруссии: конфликт на Украине может стать глобальным из-за поставок оружия Киеву
- AFP
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Ревенко указал на практические действия НАТО по расширению конфликта на Украине путём увеличения поставок оружия и военной техники.
Он также отметил новый уровень геополитического противоборства России и коллективного Запада, который «отражается на всей протяжённости границ Белоруссии».
«Открыто звучит и тиражируется воинственная риторика официальных лиц и провластных аналитиков ряда зарубежных государств, в том числе и наших соседей», — добавил Ревенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ, а также о том, что государствам-членам надо быть к ним готовыми.
До этого в КГБ Белоруссии заявили о подготовке Киевом боевиков для захвата райцентра в стране.