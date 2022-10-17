Минобороны Белоруссии: региональная группировка войск приступила к выполнению задач

Белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск Белоруссии и России приступила к развёртыванию и выполнению задач по защите Союзного государства.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

Он подчеркнул, что данные действия носят сугубо оборонительный характер и направлены на «адекватное реагирование» на происходящее вблизи границ.

Министр обороны добавил, что при этом целесообразнее «не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров».

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в республику из России в рамках региональной группировки войск прибудет около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибра более 100 мм.

До этого оборонное ведомство Белоруссии сообщило о начале прибытия из России авиационной составляющей региональной группировки войск Союзного государства.

10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лидеры России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.