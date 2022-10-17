Минобороны Белоруссии: региональная группировка войск приступила к выполнению задач
- РИА Новости
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Он подчеркнул, что данные действия носят сугубо оборонительный характер и направлены на «адекватное реагирование» на происходящее вблизи границ.
Министр обороны добавил, что при этом целесообразнее «не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров».
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в республику из России в рамках региональной группировки войск прибудет около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибра более 100 мм.
До этого оборонное ведомство Белоруссии сообщило о начале прибытия из России авиационной составляющей региональной группировки войск Союзного государства.
10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лидеры России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.