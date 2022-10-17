Марочко: ВСУ за неделю перебросили до 2500 военных под Артёмовск и Соледар
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«За истёкшую неделю противник в район Соледара и Артёмовска перебросил до 2,5 тыс. военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, и эти резервы уже исчерпаны», — цитирует её ТАСС.
Он также добавил, что, по данным разведки ЛНР, украинские войска несут большие потери.
«Так, в 20-м медицинском пункте батальона 93 отдельной механизированной бригады потери составили более 60%, из-за этого ввиду отказа военнослужащих идти в бой батальоны выведены в район Часова Яра», — отметил Марочко.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти перебрасывают военную технику и войска на юг Украины из западных областей.