Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что данные разведки говорят о том, что ВСУ за неделю перебросили до 2,5 тыс. военных под Артёмовск и Соледар.

«За истёкшую неделю противник в район Соледара и Артёмовска перебросил до 2,5 тыс. военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, и эти резервы уже исчерпаны», — цитирует её ТАСС.

Он также добавил, что, по данным разведки ЛНР, украинские войска несут большие потери.

«Так, в 20-м медицинском пункте батальона 93 отдельной механизированной бригады потери составили более 60%, из-за этого ввиду отказа военнослужащих идти в бой батальоны выведены в район Часова Яра», — отметил Марочко.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти перебрасывают военную технику и войска на юг Украины из западных областей.