Узнать больше

Марочко: ВСУ за неделю перебросили до 2500 военных под Артёмовск и Соледар

Короткая ссылка
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что данные разведки говорят о том, что ВСУ за неделю перебросили до 2,5 тыс. военных под Артёмовск и Соледар.
Марочко: ВСУ за неделю перебросили до 2500 военных под Артёмовск и Соледар
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

«За истёкшую неделю противник в район Соледара и Артёмовска перебросил до 2,5 тыс. военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, и эти резервы уже исчерпаны», — цитирует её ТАСС.

Он также добавил, что, по данным разведки ЛНР, украинские войска несут большие потери.

«Так, в 20-м медицинском пункте батальона 93 отдельной механизированной бригады потери составили более 60%, из-за этого ввиду отказа военнослужащих идти в бой батальоны выведены в район Часова Яра», — отметил Марочко.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти перебрасывают военную технику и войска на юг Украины из западных областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить