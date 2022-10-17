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Рогов: Киев перебрасывает войска и технику с запада страны на юг

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти перебрасывают военную технику и войска на юг Украины из западных областей.
Рогов: Киев перебрасывает войска и технику с запада страны на юг
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

По словам Рогова, поступает информация о том, что Киев осуществляет переброску к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях украинских военных, которые прошли спецподготовку в Польше и Британии.

Владимир Рогов также отметил активность по подготовке и переброске военной техники в подразделения украинских войск, расположенных в Николаевской и Днепропетровской областях, а также в находящейся под частичным контролем Киева северной части Запорожской и Херсонской областей.

По мнению Рогова, Киев готовится к полномасштабной наступательной операции.

«Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы её отразить», — подчеркнул Рогов.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытки украинских военных форсировать Днепр в регионе обернутся для них самоубийством.

Также Стремоусов выразил уверенность, что Россия «поставит мат» Украине уже зимой.

До этого он заявил, что попытка наступления украинских войск в Херсонской области потерпела неудачу: Вооружённые силы России отбили атаку.

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