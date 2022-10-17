В Харькове остановилось метро

В Харькове перестало работать метро, в ряде районов города пропало электричество.

Как сообщает РИА Новости, о прекращении работы заявил городской метрополитен в своих аккаунтах в соцсетях.

«По техническим причинам временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», — говорится в заявлении.

Вместе с тем агентство, ссылаясь на украинские СМИ, пишет, что жители Харькова также сообщают, что в некоторых районах города пропал свет.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о стабилизации энергоснабжения в стране.