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РИА Новости: развитые страны приобрели более 80% украинского зерна

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Основными покупателями украинского зерна в июне-июле 2022 года стали страны с развитой экономикой.

Согласно подсчётам РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade, объёмы поставок снизились на 43%: год назад на рынок вышла продукция на сумму $1,3 млрд, в то время как сейчас этот показатель снизился до $771 млн.

При этом западные страны нарастили покупки несмотря на сокращение общего объёма продукции.

Отмечается, что в 2021 году на западных покупателей приходилось 28% поставок зерна Украины, а в 2022 году их доля возросла до 81%.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи в Астане с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в беднейшие страны по-прежнему идёт небольшая доля зерна.

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