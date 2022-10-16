Молдавская полиция начала демонтаж палаточного лагеря оппозиции в Кишинёве

Молдавская полиция начала демонтаж палаточного лагеря протестующих, установленного перед парламентом и дворцом президента страны в Кишинёве.

Ранее появилась информация, что протестующие планировали занять центральную площадь Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии, согласовав это с местными властями.

Однако путь протестующим перегородили полицейские.

По словам лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики.