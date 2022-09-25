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Лидер оппозиционной партии «Шор» заявил о продолжении протестов до досрочных выборов

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Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики.
Лидер оппозиционной партии «Шор» заявил о продолжении протестов до досрочных выборов
  • AFP

По его словам, молдавские власти рассчитывали, что оппозиция прекратит шествия в ближайшие дни.

«Но мы не завершим протесты, пока не будут инициированы досрочные парламентские выборы», — приводит РИА Новости заявление Шора.

Ранее сообщалось, что в центре Кишинёва проходит массовая акция протеста сторонников оппозиционной партии «Шор».

Участники протестов требуют отставки молдавских властей и проведения досрочных выборов в парламент.

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