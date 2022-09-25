Лидер оппозиционной партии «Шор» заявил о продолжении протестов до досрочных выборов

Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики.

AFP

По его словам, молдавские власти рассчитывали, что оппозиция прекратит шествия в ближайшие дни. «Но мы не завершим протесты, пока не будут инициированы досрочные парламентские выборы», — приводит РИА Новости заявление Шора. Ранее сообщалось, что в центре Кишинёва проходит массовая акция протеста сторонников оппозиционной партии «Шор». Участники протестов требуют отставки молдавских властей и проведения досрочных выборов в парламент.