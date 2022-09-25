В центре Кишинёва проходит массовая акция протеста сторонников оппозиции
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что участники акции собрались возле палаточного городка, расположенного у здания парламента. Здесь проходит бессрочная акция протеста с 18 сентября.
Они скандируют лозунги «Досрочные выборы!», «Меняем Санду на дрова!» и так далее.
Также возле здания парламента и президентского дворца выстроились полицейские, они спокойно наблюдают за действиями протестующих.
23 сентября сообщалось, что число палаток протестующих перед зданием парламента Молдавии возросло до 200.