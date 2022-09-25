В центре Кишинёва проходит массовая акция протеста сторонников оппозиции

В центре Кишинёва проходит массовая акция протеста сторонников оппозиционной партии «Шор». Участники протестов требуют отставки молдавских властей и досрочных выборов в парламент.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что участники акции собрались возле палаточного городка, расположенного у здания парламента. Здесь проходит бессрочная акция протеста с 18 сентября.

Они скандируют лозунги «Досрочные выборы!», «Меняем Санду на дрова!» и так далее.

Также возле здания парламента и президентского дворца выстроились полицейские, они спокойно наблюдают за действиями протестующих.

23 сентября сообщалось, что число палаток протестующих перед зданием парламента Молдавии возросло до 200.