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В центре Кишинёва проходит массовая акция протеста сторонников оппозиции

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В центре Кишинёва проходит массовая акция протеста сторонников оппозиционной партии «Шор». Участники протестов требуют отставки молдавских властей и досрочных выборов в парламент.
В центре Кишинёва проходит массовая акция протеста сторонников оппозиции
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

Отмечается, что участники акции собрались возле палаточного городка, расположенного у здания парламента. Здесь проходит бессрочная акция протеста с 18 сентября. 

Они скандируют лозунги «Досрочные выборы!», «Меняем Санду на дрова!» и так далее.  

Также возле здания парламента и президентского дворца выстроились полицейские, они спокойно наблюдают за действиями протестующих.

23 сентября сообщалось, что число палаток протестующих перед зданием парламента Молдавии возросло до 200.

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