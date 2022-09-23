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Число палаток протестующих перед зданием парламента Молдавии возросло до 200

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Количество протестующих перед зданием парламента Молдавии увеличилось — в «Городке перемен» число палаток выросло до 200, заявили в пресс-службе оппозиционной партии «Шор».
Число палаток протестующих перед зданием парламента Молдавии возросло до 200
  • РИА Новости

«На данный момент установлено уже 200 палаток. Народ требует отставки власти и проведения досрочных парламентских выборов», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что в палаточном городке появилась «мобильная библиотека», которую пополняют сами граждане.

«Сюда почитать наведываются даже полицейские, обеспечивающие общественный порядок», — добавили в партии.

18 сентября у здания администрации президента Молдавии в Кишинёве началась акция протеста. В ней приняли участие около 45 тыс. человек.

Манифестанты, выступающие против властей страны и роста цен, готовятся к масштабной акции, запланированной на 25 сентября.

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