Число палаток протестующих перед зданием парламента Молдавии возросло до 200
- РИА Новости
«На данный момент установлено уже 200 палаток. Народ требует отставки власти и проведения досрочных парламентских выборов», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что в палаточном городке появилась «мобильная библиотека», которую пополняют сами граждане.
«Сюда почитать наведываются даже полицейские, обеспечивающие общественный порядок», — добавили в партии.
18 сентября у здания администрации президента Молдавии в Кишинёве началась акция протеста. В ней приняли участие около 45 тыс. человек.
Манифестанты, выступающие против властей страны и роста цен, готовятся к масштабной акции, запланированной на 25 сентября.