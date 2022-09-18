На антиправительственные протесты в Кишинёве собрались почти 45 тысяч человек

Около 45 тыс. человек собрались на антиправительственные митинги в Кишинёве, часть протестующих не пустили правоохранительные органы. Об этом заявил один из организаторов акции протеста — почётный председатель партии «Шор» Валерий Клименко.

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«Были заявлены порядка 50 тыс. участников, по информации на эту минуту у меня есть цифра 44 720 человек», — приводит РИА Новости его слова. Клименко добавил, что полиция пыталась помешать проведению митинга, разворачивая автобусы с участниками акции протеста. Также певица Жасмин, супруга оппозиционного молдавского политика Илана Шора, исполнила песню группы «Кино» «Перемен» в поддержку митинга. Ранее стало известно, что оппозиционная партия «Шор» намерена объявить бессрочные антиправительственные протесты в Кишинёве.