На антиправительственные протесты в Кишинёве собрались почти 45 тысяч человек
- Gettyimages.ru
«Были заявлены порядка 50 тыс. участников, по информации на эту минуту у меня есть цифра 44 720 человек», — приводит РИА Новости его слова.
Клименко добавил, что полиция пыталась помешать проведению митинга, разворачивая автобусы с участниками акции протеста.
Также певица Жасмин, супруга оппозиционного молдавского политика Илана Шора, исполнила песню группы «Кино» «Перемен» в поддержку митинга.
Ранее стало известно, что оппозиционная партия «Шор» намерена объявить бессрочные антиправительственные протесты в Кишинёве.