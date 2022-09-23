военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Молдавии начался шестой день протестов сторонников оппозиционной партии «Шор»

Короткая ссылка
В Молдавии у здания парламента начался шестой день протестов сторонников оппозиционной партии «Шор», пишет РИА Новости.
В Молдавии начался шестой день протестов сторонников оппозиционной партии «Шор»
  • РИА Новости

Отмечается, что манифестанты, выступающие против властей страны и роста цен, готовятся к масштабной акции, запланированной на 25 сентября.

«Люди намерены стоять до конца, пока их требования не будут удовлетворены. А это и снижение роста цен, и отставка правительства, и досрочные парламентские выборы, и так далее. Нынешняя власть не справилась с вызовами текущей кризисной ситуации, поэтому должна уйти», — сказал советник парламентской фракции партии «Шор» Юрий Кузнецов.

18 сентября у здания администрации президента Молдавии в Кишинёве началась акция протеста. В ней приняли участие около 45 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить