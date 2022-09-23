В Молдавии начался шестой день протестов сторонников оппозиционной партии «Шор»

В Молдавии у здания парламента начался шестой день протестов сторонников оппозиционной партии «Шор», пишет РИА Новости.

Отмечается, что манифестанты, выступающие против властей страны и роста цен, готовятся к масштабной акции, запланированной на 25 сентября.

«Люди намерены стоять до конца, пока их требования не будут удовлетворены. А это и снижение роста цен, и отставка правительства, и досрочные парламентские выборы, и так далее. Нынешняя власть не справилась с вызовами текущей кризисной ситуации, поэтому должна уйти», — сказал советник парламентской фракции партии «Шор» Юрий Кузнецов.

18 сентября у здания администрации президента Молдавии в Кишинёве началась акция протеста. В ней приняли участие около 45 тыс. человек.