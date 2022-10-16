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Организатор заявил об участии 50 тысяч человек в протесте в Кишинёве

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Представитель партии «Шор» Дину Цуркану, один из организаторов протеста в Кишинёве, заявил, что полиция заблокировала путь на площадь 50 тыс. участников протеста.
Организатор заявил об участии 50 тысяч человек в протесте в Кишинёве
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, протестующие планировали занять центральную площадь Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии, согласовав это с местными властями. Однако путь протестующим перегородили полицейские.

«Полиция нарушает наше право на свободу протеста, свободу выражения, право протестовать признаётся всеми законами и Конституцией, мы считаем действия полиции провокационными», — заявил Цуркану. 

Ранее в Кишинёве оппозиционеры установили палатки возле здания администрации президента Молдавии Майи Санду.

По словам лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики Молдавия.

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