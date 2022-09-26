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В Кишинёве оппозиционеры установили палатки возле администрации президента

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В Кишинёве оппозиционеры установили палатки возле здания администрации президента Молдавии Майи Санду.
В Кишинёве оппозиционеры установили палатки возле администрации президента
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Раду Бушилэ — одного из лидеров протеста.

Он рассказал, что ранее полицейские не разрешили протестующим устанавливать свои палатки во дворе администрации президента.

Бушилэ добавил, что «палаточный городок всё-таки получил своё продолжение» после акции протеста и «споров с полицейскими».

«Нам удалось установить десять или 12 палаток у ограды «президентуры». Борьба продолжается», — сказал он.

Ранее лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики.

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