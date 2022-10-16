Политолог Мезюхо обвинил власти Украины в перевирании исторических фактов
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«Нет ничего удивительного, что в МИД Украины работают неучи. Вся украинская интегральная националистическая идеология построена на лжи, на перевирании исторических фактов, а то и на полном абсурде», — считает политолог.
Он отметил, что во времена князя Владимира не существовало Украины.
«И даже не было такого народа — украинцы. Этногенез украинцев произошёл намного позже, и корни этого процесса всем известны», — добавил Мезюхо.
По его мнению, подобными сообщениями внешнеполитическое ведомство Украины расписывается в собственной деинтеллектуализации.
Ранее в МИД Украины заявили, что в 988 году князь Владимир после крещения выступал за присоединение Киевской Руси к Европейскому союзу.
В ведомстве также отметили, что между Украиной и Европой всегда были дружеские отношения.