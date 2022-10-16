Протестующие в Молдавии заявили о создании Комитета национального спасения

Председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор объявил о создании Комитета национального спасения.

Шор отметил, что комитет будет обладать «полномочиями от народа», включая право на управление правительством до назначения досрочных выборов.

Он добавил, что в состав комитета могут войти представители всех оппозиционных партий и гражданского общества.

Ранее появилась информация, что протестующие планировали занять центральную площадь Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии, согласовав это с местными властями.

Однако путь протестующим перегородили полицейские.

По словам Шора, протестные акции в Молдавии будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные выборы в парламент республики.