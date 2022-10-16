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Командир медицинской группы ВС России: ВСУ намеренно наносят удары по медчастям

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Украинские военные целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей, заявил командир медицинской группы ВС России с позывным Донор.
Командир медицинской группы ВС России: ВСУ намеренно наносят удары по медчастям
  • РИА Новости

«Неоднократно было, что враг непосредственно огонь вёл по нашей технике, по нашим медицинским пунктам», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Он отметил, что в ходе спецоперации медицинские пункты разворачивают так, чтобы в кратчайшие сроки всё можно было сложить и изменить место расположения.

Ранее стало известно, что украинские военные наносили удары по эвакуационным группам, которые выводили беженцев из Артёмовска и близлежащих районов в ДНР.

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