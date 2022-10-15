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Житель Артёмовска заявил, что ВСУ обстреливали эвакуационные группы с беженцами

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Украинские военные наносили удары по эвакуационным группам, которые выводили беженцев из Артёмовска и близлежащих районов в ДНР. Об этом сообщил местный житель Максим.

«Мы идём, а они (украинские военные. — RT) с беспилотников скидывают гранаты. Мы залезли в подвал, а там сидят бойцы, и начало нас накрывать (снарядами. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что после прекращения обстрелов мирные жители перебежками продолжили выходить из города.

Житель Артёмовска отметил, что их выводили бойцы группы «Вагнер».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил об отходе ВСУ в западную и северо-западную часть Артёмовска.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о тяжёлой ситуации для украинских войск на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

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