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Марочко заявил об отходе ВСУ в западную и северо-западную часть Артёмовска

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил об отходе ВСУ в западную и северо-западную часть Артёмовска.
Марочко заявил об отходе ВСУ в западную и северо-западную часть Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом он сказал, ссылаясь на данные разведки.

«Силы противника отходят в западную и северо-западную часть Артёмовска», — цитирует его РИА Новости.

Он также допустил, что украинские боевики частично остались без управления.

«Могу предположить, что по сложившейся традиции, которую мы отмечали в других населённых пунктах, командование их бросило, и сейчас они находятся в очень затруднительном положении», — добавил Марочко.

Ранее СМИ сообщали, что основные подразделения ВСУ начали покидать Артёмовск в ДНР.

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