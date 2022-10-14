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ТАСС: основные подразделения ВСУ начали покидать Артёмовск в ДНР

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Основные подразделения Вооружённых сил Украины начали покидать город Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур ДНР.
ТАСС: основные подразделения ВСУ начали покидать Артёмовск в ДНР
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артёмовск», — рассказал источник агентства.

Также он заявил, что российские войска готовятся зайти в город.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о прибытии в район Артёмовска ротной тактической группы ВСУ, в состав которой входят иностранные наёмники и украинские националисты.

13 октября он заявил, что украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР.

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