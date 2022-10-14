ТАСС: основные подразделения ВСУ начали покидать Артёмовск в ДНР
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«По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артёмовск», — рассказал источник агентства.
Также он заявил, что российские войска готовятся зайти в город.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о прибытии в район Артёмовска ротной тактической группы ВСУ, в состав которой входят иностранные наёмники и украинские националисты.
13 октября он заявил, что украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР.