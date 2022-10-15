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Вице-премьер Украины заявила, что Россия «фактически воюет с армией НАТО»

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Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина признала, что Вооружённые силы России «фактически воюют с армией НАТО» на Украине.
Вице-премьер Украины заявила, что Россия «фактически воюет с армией НАТО»
  • Gettyimages.ru

Стефанишина в интервью Newsweek отметила, что Россия приобретает всё большую силу на фоне нерешительности, которую проявляют западные союзники Киева.

По её словам, российская спецоперация на Украине, даёт «опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО... оснащена новейшей техникой НАТО».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО на территорию Украины является опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сравнение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом победы России с поражением альянса можно считать признанием, что Североатлантический альянс воюет на стороне Украины.

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