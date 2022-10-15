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Украинское информагентство выдало декорации к фильму за уничтоженную российскую технику

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Украинское информагентство УНИАН опубликовало фотографии якобы уничтоженной техники Вооружённых сил России, которая оказалась декорацией к украинскому пропагандистскому фильму.
Украинское информагентство выдало декорации к фильму за уничтоженную российскую технику
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УНИАН.

Спустя несколько часов СМИ само же опровергло опубликованную информацию, заявив, что техника является декорацией, заготовленной для фильма, съёмки которого сейчас проходят в Харьковской области.

Ранее газета The Washington Post передавала, что украинские военные создают деревянные копии американских реактивных систем залпового огня HIMARS, преследуя цель «введения в заблуждение российских сил».

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