Украинское информагентство выдало декорации к фильму за уничтоженную российскую технику

Украинское информагентство УНИАН опубликовало фотографии якобы уничтоженной техники Вооружённых сил России, которая оказалась декорацией к украинскому пропагандистскому фильму.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УНИАН.

Спустя несколько часов СМИ само же опровергло опубликованную информацию, заявив, что техника является декорацией, заготовленной для фильма, съёмки которого сейчас проходят в Харьковской области.

Ранее газета The Washington Post передавала, что украинские военные создают деревянные копии американских реактивных систем залпового огня HIMARS, преследуя цель «введения в заблуждение российских сил».