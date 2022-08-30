WP: ВСУ строят деревянные копии HIMARS в попытке спасти настоящие от ракетных атак

Украинские военные создают деревянные копии американских реактивных систем залпового огня HIMARS, преследуя цель «введения в заблуждение российских сил».

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники и фотографии реплик американских РСЗО.

«Украинские ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через камеры российских беспилотников, которые передают местоположение (целей. — RT) морским носителям крылатых ракет в Чёрном море», — говорится в материале.

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации.

12 августа посол Украины в США Оксана Маркарова попросила Пентагон обеспечить поставки на Украину боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, беспилотников и гаубиц.