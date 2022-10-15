Россия пока не планирует передачу Минску технологий по оснащению самолётов ядерным оружием

На данный момент Россия не планирует передавать Белоруссии технологии, которые позволяют переоборудовать самолёты в носители ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

«На данном этапе речь идёт исключительно о передаче Белоруссии комплексов «Искандер-М» двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолётов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолётов в носители ядерного оружия не предполагается», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Он отметил, что в Белоруссии не предусматривается создание объектов для хранения ядерных боезарядов.

Дипломат добавил, что белорусских военных не будут готовить по направлению использования ядерных боезарядов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в республике из-за отказа Минска от ядерного оружия.