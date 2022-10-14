Лукашенко заявил, что Польша провоцирует США на применение ядерного оружия
- AFP
- © Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK
«Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Лукашенко призвал американцев не поддаваться провокациям Польши и не «плясать под дудку обезумевших политиков».
По его словам, если начнутся какие-то шаги в данном вопросе, то «с другой стороны последуют ответные шаги».
«Надо успокоиться и сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.
Ранее Лукашенко заявил, что западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в республике из-за отказа Минска от ядерного оружия.