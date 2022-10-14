Лукашенко заявил, что Польша провоцирует США на применение ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телекомпании NBC, что польские власти провоцируют США на применение ядерного оружия.

«Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Лукашенко призвал американцев не поддаваться провокациям Польши и не «плясать под дудку обезумевших политиков».

По его словам, если начнутся какие-то шаги в данном вопросе, то «с другой стороны последуют ответные шаги».

«Надо успокоиться и сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в республике из-за отказа Минска от ядерного оружия.