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Лукашенко: за отказ от ядерного оружия Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Минске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в республике за отказ Минска от ядерного оружия.
Лукашенко: за отказ от ядерного оружия Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Минске
  • РИА Новости

На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) он подчеркнул, что Белоруссия стала одной из стран на постсоветском пространстве, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.

«И что мы получили взамен? Вместо реальных международно-правовых гарантий... бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси», — передаёт слова Лукашенко РИА Новости.

Ранее белорусский президент заявил, что НАТО и ряд европейских стран рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.

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