ВСУ выпустили более десяти снарядов по Энергодару

Украинская армия выпустила более десяти боеприпасов по Энергодару, окрестностям города и береговой линии, заявили в военно-гражданской администрации.

«Террористы Зеленского вновь нанесли удар по береговой линии Энергодара. Было зафиксировано более десяти попаданий по окрестностям мирного города Энергодара», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что атака была совершена в канун празднования дня освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее глава Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что власти Киева прекратили подавать электричество для нужд Запорожской АЭС.

5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.