ВСУ выпустили более десяти снарядов по Энергодару
- РИА Новости
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«Террористы Зеленского вновь нанесли удар по береговой линии Энергодара. Было зафиксировано более десяти попаданий по окрестностям мирного города Энергодара», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что атака была совершена в канун празднования дня освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее глава Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что власти Киева прекратили подавать электричество для нужд Запорожской АЭС.
5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.