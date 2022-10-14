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ВСУ выпустили более десяти снарядов по Энергодару

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Украинская армия выпустила более десяти боеприпасов по Энергодару, окрестностям города и береговой линии, заявили в военно-гражданской администрации.
ВСУ выпустили более десяти снарядов по Энергодару
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Террористы Зеленского вновь нанесли удар по береговой линии Энергодара. Было зафиксировано более десяти попаданий по окрестностям мирного города Энергодара», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что атака была совершена в канун празднования дня освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее глава Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что власти Киева прекратили подавать электричество для нужд Запорожской АЭС.

5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.

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