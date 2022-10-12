В Энергодаре сообщили, что Киев прекратил подачу электричества для нужд Запорожской АЭС

Украинские власти прекратили подавать электричество для нужд Запорожской АЭС. Об этом заявил глава Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

«Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей самой Запорожской атомной станции», — приводит ТАСС его слова.

Волга добавил, что власти города решили перейти на резервные источники, чтобы обеспечить работу станции.

5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.

Кроме того, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал о предотвращении попытки Украины выкрасть архив Запорожской АЭС.