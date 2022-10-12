В Энергодаре сообщили, что Киев прекратил подачу электричества для нужд Запорожской АЭС
- РИА Новости
«Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей самой Запорожской атомной станции», — приводит ТАСС его слова.
Волга добавил, что власти города решили перейти на резервные источники, чтобы обеспечить работу станции.
5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.
Кроме того, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал о предотвращении попытки Украины выкрасть архив Запорожской АЭС.