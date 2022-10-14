Мирошник заявил о концентрации до 35 тысяч боевиков ВСУ на Сватовском направлении
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Об этом Мирошник рассказал ТАСС.
«На Сватовском направлении за последние недели сконцентрирована достаточно большая группировка врага, до 30—35 тыс. личного состава. И сейчас американцы требуют бросить их в бой», — сказал он.
По его словам, администрации президента США Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре требуются показательные победы и украинские власти должны, даже если это будет стоить крови множества людей, оправдать вложения, которые были сделаны.
Ранее в ЛНР заявили о прибытии наёмников и националистов в район Артёмовска.