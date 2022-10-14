Мирошник заявил о концентрации до 35 тысяч боевиков ВСУ на Сватовском направлении

Глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что на Сватовском направлении сконцентрированы до 35 тыс. боевиков ВСУ.

Об этом Мирошник рассказал ТАСС.

«На Сватовском направлении за последние недели сконцентрирована достаточно большая группировка врага, до 30—35 тыс. личного состава. И сейчас американцы требуют бросить их в бой», — сказал он.

По его словам, администрации президента США Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре требуются показательные победы и украинские власти должны, даже если это будет стоить крови множества людей, оправдать вложения, которые были сделаны.

Ранее в ЛНР заявили о прибытии наёмников и националистов в район Артёмовска.