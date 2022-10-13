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Мирошник заявил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у Кременной

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Глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у города Кременная (ЛНР).
Мирошник заявил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у Кременной
  • РИА Новости

«Наши военные... взяли под контроль господствующие высоты в «серой зоне» — Червонопоповку и Песчаное», — сказано в его Telegram-канале.

Дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под контролем союзных войск, добавил он.

Также сообщается, что есть продвижение в сторону населённого пункта Терны.

Ранее заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар рассказал об эвакуации людей из освобождённых районов ДНР.

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