Мирошник заявил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у Кременной

Глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у города Кременная (ЛНР).

«Наши военные... взяли под контроль господствующие высоты в «серой зоне» — Червонопоповку и Песчаное», — сказано в его Telegram-канале.

Дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под контролем союзных войск, добавил он.

Также сообщается, что есть продвижение в сторону населённого пункта Терны.

Ранее заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар рассказал об эвакуации людей из освобождённых районов ДНР.