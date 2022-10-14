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Боец российской группировки «О» рассказал об использовании Киевом американских М777

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Украинские войска в основном используют американские гаубицы М777 для контрбатарейной борьбы, сообщил командир гаубичной артиллерийской батареи из группировки ВС России «О».

«Противник серьёзно подготовлен к контрбатарейной борьбе именно против артиллерии наших вооружённых сил... По мне чаще всего работают системы американского производства натовского образца М-777», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что для артиллерийских дуэлей с войсками Киева привлекаются наиболее опытные и подготовленные офицеры в рядах ВС России. 

Ранее в Минобороны России заявили, что российскими военными в ДНР были уничтожены две топливные базы ВСУ и склады боеприпасов.

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