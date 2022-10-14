Боец российской группировки «О» рассказал об использовании Киевом американских М777
«Противник серьёзно подготовлен к контрбатарейной борьбе именно против артиллерии наших вооружённых сил... По мне чаще всего работают системы американского производства натовского образца М-777», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что для артиллерийских дуэлей с войсками Киева привлекаются наиболее опытные и подготовленные офицеры в рядах ВС России.
Ранее в Минобороны России заявили, что российскими военными в ДНР были уничтожены две топливные базы ВСУ и склады боеприпасов.