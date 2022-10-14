Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев с США и Британией готовили контрнаступление
«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», — рассказал Кулеба.
Он отметил, что США должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять Украине системы ПВО и танки Abrams.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в ПАСЕ заявил, что у Киева на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе сделают акцент на поставках систем противовоздушной обороны Киеву.