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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев с США и Британией готовили контрнаступление

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Киев вместе с США и Британией готовил контрнаступление на юге Украины.

«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», — рассказал Кулеба.

Он отметил, что США должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять Украине системы ПВО и танки Abrams.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в ПАСЕ заявил, что у Киева на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе сделают акцент на поставках систем противовоздушной обороны Киеву.

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