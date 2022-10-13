Медведев считает, что западные страны не станут рисковать своей безопасностью ради Киева
«Я недавно, кстати, писал, что западным странам плевать на Украину и её бандеровский режим. Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более — погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются», — написал он во «ВКонтакте».
Медведев добавил, что на развивающиеся на Украине события западные страны продолжат «отвечать аккуратно».
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее отметил, что в США серьёзно относятся к предупреждениям России по украинской тематике, однако намерены поддерживать Киев столько, сколько потребуется.