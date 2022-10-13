Медведев считает, что западные страны не станут рисковать своей безопасностью ради Киева

Западные страны не станут «впрягаться» за киевский режим, рискуя своей безопасностью, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Я недавно, кстати, писал, что западным странам плевать на Украину и её бандеровский режим. Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более — погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются», — написал он во «ВКонтакте».

Медведев добавил, что на развивающиеся на Украине события западные страны продолжат «отвечать аккуратно».

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее отметил, что в США серьёзно относятся к предупреждениям России по украинской тематике, однако намерены поддерживать Киев столько, сколько потребуется.