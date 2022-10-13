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Захарова прокомментировала признание Кулебы в причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгороде

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгороде.
Захарова прокомментировала признание Кулебы в причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгороде
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Она привела в пример интервью украинского президента Владимира Зеленского немецким СМИ, в котором тот пытается убедить журналистов, что Россия якобы «сама взрывает инфраструктуру на своей территории».

По словам Захаровой, в то же время глава МИД Украины Кулеба признался в причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгороде.

«Клубок змей, которые сами себя сжирают», — заявила она.

Ранее Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что Киев стоит за взрывами в Белгороде и в Крыму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что российская сторона «не имеет обыкновения стрелять себе в ногу».

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