В ДНР забросили диверсионную группу из террористов «Азова»

В Донецкой Народной Республике заявили, что в республику была заброшена диверсионная группа из террористов «Азова»*, в Мариуполе для них был заготовлен схрон с оружием.

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики со ссылкой на сообщения Министерства госбезопасности ДНР.

«На территорию республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов «Азова». Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием», — говорится в сообщении в Telegram.

Сотрудники МГБ проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России нанесли удары по нескольким пунктам управления Вооружённых сил Украины.

Также ВС России уничтожили штаб «Правого сектора»** и узел связи «Азова» в Запорожье.

Кроме того, были уничтожены два пункта временной дислокации иностранных наёмников.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).