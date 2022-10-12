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Макей: направление наблюдателей на границу с Украиной станет вовлечением в конфликт

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Направление западных наблюдателей на границу между Украиной и Белоруссией станет вовлечением в укринский конфликт третьих стран, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Макей: направление наблюдателей на границу с Украиной станет вовлечением в конфликт
  • РИА Новости

Так он прокомментировал соответствующее предложение украинского президента Владимира Зеленского.

«Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт», — цитирует министра БЕЛТА.

Ранее Зеленский попросил страны G7 поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии.

В конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.

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