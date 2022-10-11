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Зеленский попросил G7 поддержать идею о наблюдателях на границе с Белоруссией

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Украинский президент Владимир Зеленский попросил страны G7 поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии.
Зеленский попросил G7 поддержать идею о наблюдателях на границе с Белоруссией
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Об этом он сказал во время обращения к странам «семёрки».

По словам Зеленского, это нужно, чтобы «снять провокацию», которая якобы исходит от Минска.

«Лукашенко, мы предлагаем своё решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью, формат может быть наработан нашими дипломатами. Прошу «группу семи» поддержать нашу инициативу», — цитирует украинского политика РИА Новости.

Ранее украинского посла в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, где вручили ноту, в которой сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории.

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