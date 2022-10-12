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Лавров и Мирзоян обсудили шаги по стабилизации ситуации на Южном Кавказе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили шаги по стабилизации ситуации на Южном Кавказе.
Лавров и Мирзоян обсудили шаги по стабилизации ситуации на Южном Кавказе
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике. Рассмотрены шаги по комплексной стабилизации положения на Южном Кавказе», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что министрами подчёркнута необходимость активизации усилий по всем трекам договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения достигли договорённостей по принципиальным пунктам мирного договора.

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