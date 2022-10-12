Лавров и Мирзоян обсудили шаги по стабилизации ситуации на Южном Кавказе
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике. Рассмотрены шаги по комплексной стабилизации положения на Южном Кавказе», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что министрами подчёркнута необходимость активизации усилий по всем трекам договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения достигли договорённостей по принципиальным пунктам мирного договора.