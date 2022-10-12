Балицкий заявил о ликвидации порядка 30 пытавшихся проникнуть на ЗАЭС диверсантов

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала заявил, что ликвидированы порядка 30 украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра.

«Те, которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков».

Балицкий добавил, что остальные диверсанты «развернулись и пошли назад».

8 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные повредили последнюю высоковольтную линию электропередачи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.