Балицкий заявил о ликвидации порядка 30 пытавшихся проникнуть на ЗАЭС диверсантов
- РИА Новости
«Те, которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков».
Балицкий добавил, что остальные диверсанты «развернулись и пошли назад».
8 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные повредили последнюю высоковольтную линию электропередачи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.