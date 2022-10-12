В Италии заявили об искажении информации о событиях на Украине западными СМИ

Итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини выразил уверенность, что западные СМИ намеренно искажают информацию об украинском кризисе, чтобы сформировать определённое, выгодное Западу общественное мнение.

Об этом, как указывает ТАСС, Орсини написал в своих соцсетях.

По его словам, массированные удары России по Украине доказали, что российская армия задействует в СВО лишь малую часть своего военного потенциала.

«Но западная пропаганда хочет заставить нас поверить, что Россия истощила все свои силы, чтобы подтолкнуть людей поддержать политику войны западного блока, во главе которого стоит (президент США Джо. — RT) Байден», — подчеркнул исследователь.

Ранее стало известно, что отсутствие информации об обстрелах Донецка со стороны украинских военных в европейских СМИ поразило итальянского добровольца, который воюет на стороне России.

По его мнению, европейские издания публикуют только выгодную украинской стороне информацию.