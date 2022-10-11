Giornale: сражающийся на стороне России итальянец поражён замалчиванием обстрелов Донецка

Отсутствие информации об обстрелах Донецка со стороны украинских военных в европейских СМИ поразило итальянского добровольца, который воюет на стороне России, пишет il Giornale.

Военнослужащий напомнил об обстреле центра Донецка в середине сентября, который проигнорировали ряд европейских СМИ, несмотря на жертвы среди гражданского населения.

«Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила (президенту Украины. — RT) Владимиру Зеленскому. Здесь погибло около 13 невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», — рассказал доброволец.

По его мнению, европейские издания публикуют только выгодную украинской стороне информацию.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов.