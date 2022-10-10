СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район). Выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — сказано в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8:30 ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда калибра 122 мм и в 8:42 по Киевскому району Донецка — два снаряда калибра 155 мм.
Как отмечает РИА Новости, в Ясиноватой, которая находится приблизительно в 25 км к северу от Донецка, находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Ранее украинские военные выпустили ракету из американского РСЗО HIMARS по Рубежному в Луганской Народной Республике.
Также в пресс-службе ФСБ России сообщили, что с начала октября значительно увеличилось число обстрелов территории России в Брянской, Курской и Белгородской областях со стороны украинских формирований.