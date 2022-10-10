Украинские войска обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS

Украинская армия выпустила ракету из американского РСЗО HIMARS по Рубежному в Луганской Народной Республике.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 01:30 по н. п. Рубежное с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее стало известно, что ВС Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временного размещения людей на окраине Старобельска.

Как сообщил впоследствии представитель ЛНР в России Родион Мирошник, в ракете HIMARS, которой ВСУ ударили по месту сбора беженцев на окраине Старобельска, была шрапнель.

Пострадал один мирный житель.