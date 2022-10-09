При обстреле Старобельска украинскими войсками пострадал мирный житель
- РИА Новости
«В результате обстрела населённого пункта Старобельск с применением американской РСЗО М142 HIMARS ранен один мирный житель», — говорится в сообщении.
Кроме того, были повреждены пункт временного размещения граждан в Старобельске, автомобиль МЧС ЛНР, хлебопекарня и четыре жилых дома.
Ранее стало известно, что ВС Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временного размещения людей на окраине Старобельска.
Как сообщил позднее посол ЛНР в России Родион Мирошник, в ракете HIMARS, которой ВСУ ударили по месту сбора беженцев на окраине Старобельска, была шрапнель.