При обстреле Старобельска украинскими войсками пострадал мирный житель

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило, что при обстреле Старобельска украинскими войсками из РСЗО HIMARS пострадал мирный житель.

«В результате обстрела населённого пункта Старобельск с применением американской РСЗО М142 HIMARS ранен один мирный житель», — говорится в сообщении.

Кроме того, были повреждены пункт временного размещения граждан в Старобельске, автомобиль МЧС ЛНР, хлебопекарня и четыре жилых дома.

Ранее стало известно, что ВС Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временного размещения людей на окраине Старобельска.

Как сообщил позднее посол ЛНР в России Родион Мирошник, в ракете HIMARS, которой ВСУ ударили по месту сбора беженцев на окраине Старобельска, была шрапнель.