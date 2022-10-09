ФСБ сообщила о значительном увеличении числа обстрелов территории России со стороны ВСУ
- РИА Новости
«С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов приграничной территории Российской Федерации в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими вооружёнными формированиями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов территории России.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина погибла при обстреле ВСУ белгородского села Головчино.
В сентябре глава Министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе погибла женщина.