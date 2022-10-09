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ФСБ сообщила о значительном увеличении числа обстрелов территории России со стороны ВСУ

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С начала октября значительно увеличилось число обстрелов территории Российской Федерации в Брянской, Курской и Белгородской областях со стороны украинских формирований, сообщили в пресс-службе ФСБ России.
ФСБ сообщила о значительном увеличении числа обстрелов территории России со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов приграничной территории Российской Федерации в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими вооружёнными формированиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов территории России.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина погибла при обстреле ВСУ белгородского села Головчино.

В сентябре глава Министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе погибла женщина.

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