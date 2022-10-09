ФСБ сообщила о значительном увеличении числа обстрелов территории России со стороны ВСУ

С начала октября значительно увеличилось число обстрелов территории Российской Федерации в Брянской, Курской и Белгородской областях со стороны украинских формирований, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

РИА Новости