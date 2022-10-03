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Губернатор Гладков: женщина погибла при обстреле ВСУ белгородского села Головчино

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Головчино было обстреляно со стороны ВСУ.

«В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина 48 лет», — написал он в Telegram-канале.

В конце сентября сообщалось, что в Валуйском городском округе Белгородской области из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса, пострадали 14 человек.

Минобороны России также заявили, что в Белгороде большинство граждан, подлежащих частичной мобилизации, прибывают в военкомат, не дожидаясь повесток.

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