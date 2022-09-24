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Минобороны: в Белгороде большинство граждан прибывают в военкомат без повесток

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Минобороны России сообщило, что в Белгороде большинство граждан, подлежащих частичной мобилизации, прибывают в военкомат, не дожидаясь повесток.
Минобороны: в Белгороде большинство граждан прибывают в военкомат без повесток
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Большинство граждан прибывают в военный комиссариат, не дожидаясь повесток», — заявили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, также самостоятельно в военкомат приходят офицеры запаса, чтобы уточнить, есть ли необходимость в их военно-учётной специальности.

Кроме того, мобилизационные отделы посещают представители различных предприятий, чтобы получить повестки для своих сотрудников.

Ранее добровольцы из Ростова-на-Дону, Челябинска, Тамбовской и Кировской областей рассказали в беседе с RT, почему готовы мобилизоваться, и заявили, что верят в победу России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

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