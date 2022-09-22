Добровольцы из ряда регионов России рассказали о поддержке спецоперации

Добровольцы из Ростова-на-Дону, Челябинска, Тамбовской и Кировской областей рассказали в беседе с RT, почему готовы мобилизоваться, и заявили, что верят в победу России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Один из добровольцев рассказал, что «пойдёт служить на благо Родины, защищать слабых, защищать свою страну».

«Либо враг нас, либо мы его. У нас нет иного пути, кроме победы. Так было много раз до этого и так будет снова. Поэтому только победа», — сказал другой доброволец.

Ещё один мужчина заявил, что верит в победу России в ходе спецоперации.

«К СВО отношусь положительно в том ключе, что когда-то, в далёком 1941 году, мой дед пошёл воевать против фашизма. К сожалению, не добили фашистов. Поэтому, если вдруг Родина меня позовёт доделать то, что не доделали наши отцы, я готов», — отметил ещё один доброволец.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что около 10 тыс. россиян самостоятельно прибыли в военкоматы за сутки после объявления частичной мобилизации.