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Добровольцы из ряда регионов России рассказали о поддержке спецоперации

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Добровольцы из Ростова-на-Дону, Челябинска, Тамбовской и Кировской областей рассказали в беседе с RT, почему готовы мобилизоваться, и заявили, что верят в победу России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
Добровольцы из ряда регионов России рассказали о поддержке спецоперации
  • РИА Новости

Один из добровольцев рассказал, что «пойдёт служить на благо Родины, защищать слабых, защищать свою страну».

«Либо враг нас, либо мы его. У нас нет иного пути, кроме победы. Так было много раз до этого и так будет снова. Поэтому только победа», — сказал другой доброволец.

Ещё один мужчина заявил, что верит в победу России в ходе спецоперации. 

«К СВО отношусь положительно в том ключе, что когда-то, в далёком 1941 году, мой дед пошёл воевать против фашизма. К сожалению, не добили фашистов. Поэтому, если вдруг Родина меня позовёт доделать то, что не доделали наши отцы, я готов», — отметил ещё один доброволец.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что около 10 тыс. россиян самостоятельно прибыли в военкоматы за сутки после объявления частичной мобилизации.

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